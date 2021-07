Nuove offerte di lavoro nella Marsica, ecco tutte le figure ricercate e il metodo di candidatura

Avezzano. Ecco le nuove offerte di lavoro pervenute presso il Centro per l’Impiego di Avezzano.

1 Sistemista Linux-integrazione e manutenzione software

Attività da svolgere: integrazione, validazione e manutenzione dei sistemi software del segmento di terra del programma spaziale Europeo denominato “Galileo”

Requisiti indispensabili:

∙ Esperienza come Sistemista Linux

∙ Laurea in informatica/materie scientifiche

∙ Conoscenza livello C1 lingua inglese

∙ Conoscenza livello ottimo Sistemi Linux

∙ Conoscenza livello buono Database/SQL

∙ Conoscenza livello sufficiente Networking

∙ Conoscenza livello buono Shell Scripting

∙ Pat. B

∙ Iscrizione art.1 L.68/99 (categorie protette)

Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato pieno. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 23.07.2021

2 Elettricista

Attività da svolgere: realizzazione impianti elettrici-videosorveglianza-antintrusione-antincendio cablaggio strutturato

Requisiti:

∙ Esperienza lavorativa come Elettricista (requisito indispensabile)

∙ Diploma di maturità

∙ Conoscenza livello base della lingua inglese

∙ Conoscenza livello base del Pacchetto Office

∙ Possesso certificati di qualifica (requisito preferibile)

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato per 3 mesi pieno. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 23.07.2021

N.1 Capocantiere Elettricista:

∙ Requisiti: Esperienza lavorativa come Capocantiere Eettricista da almeno 15 anni (requisito indispensabile)

∙ Diploma di maturità

∙ Conoscenza livello base della lingua inglese

∙ Conoscenza livello base del Pacchetto Office

∙ Possesso certificati di qualifica (requisito preferibile)

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato per 3 mesi pieno. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 23.07.2021

2 Termoidraulico

Attività da svolgere: realizzazione impianti idraulici-sanitari-riscaldamento-condizionamento Requisiti:

∙ Esperienza lavorativa come Idraulico/Termoidraulico (requisito indispensabile) ∙ Diploma di maturità

∙ Conoscenza livello base della lingua inglese

∙ Conoscenza livello base del Pacchetto Office

∙ Possesso certificati di qualifica (requisito preferibile)

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato per 3 mesi pieno. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 23.07.2021

2 Interior Designer/Architetto d’interni

Attività da svolgere: progettazione d’interni e renderizzazione 3D

Requisiti:

∙ Esperienza lavorativa come Interior Designer/Architetto d’interni (requisito indispensabile) ∙ Laure triennale/magistrale/Master I e II livello

∙ Conoscenza livello buono di Autocad/Illustrator/Photoshop/Sketchup

∙ Utilizzo di programmi di Rendering

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato pieno. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 23.07.2021

1 Addetto alle vendite Showroom

Attività da svolgere: vendita degli arredi progettati e/o esposti nello showroom, assistenza e supporto alla clientela, redazione preventivi, gestione ordini.

Requisiti:

∙ Esperienza lavorativa nel settore dell’arredamanto da almeno 2 anni

∙ Diploma di maturità /qualifica professionale/laurea

∙ Conoscenza livello buono del Pacchetto Adobe e del programma Execel

∙ Spiccate doti comunicative e di empatia, propensione alla vendita ed al raggiungimento degli obiettivi.

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato pieno. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 23.07.2021

1 Cameriere di sala per ristorante di Cappadocia

Attività da svolgere: cameriere di sala

Requisiti:

∙ Esperienza lavorativa

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato.Per il mese di Luglio tutti i fine settimana, per il mese di Agosto full time su turni. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 23.07.2021

1 Magazziniere/venditore per Azienda di Carsoli

Attività da svolgere: carico e scarico di merci, banconista, venditore.

Requisiti:

∙ Esperienza lavorativa

∙ Ottime conoscenze informatiche

Tipologia contrattuale: tirocinio . Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 23.07.2021