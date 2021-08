Nuove offerte di lavoro nella Marsica: ecco le figure ricercate e come candidarsi

Avezzano. Queste le nuove offerte di lavoro pervenute presso il Centro per l’impiego di Avezzano.

Un Ingegnere Gestionale per Azienda di Oricola. Con i seguenti requisiti:

-Laurea triennale/specialistica in Ingegneria gestionale;

-Ottime conoscenze informatiche, soprattutto dei programmi ADOBE e MEXAL.

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato con trasformazione alla scadenza in un contratto a tempo indeterminato. Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected] Scadenza offerta di lavoro 31.03.2021

Un Impiegato/a amministrativo-contabile per Azienda di Oricola. Con i seguenti requisiti:

-Laurea in Economia e Commercio/Diploma di Ragioneria;

-Ottime conoscenze informatiche soprattutto del programma MEXAL.

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato con trasformazione alla scadenza in un contratto a tempo indeterminato. Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected] Scadenza offerta di lavoro 31.03.2021

Un Magazziniere per Azienda di Oricola. Con i seguenti requisiti:

-Esperienza (preferibile);

-Diploma scuola superiore;

-Patente C/CQC;

-Disponibilità a trasferte;

-Buona conoscenza dei sistemi di gestione e magazzino.

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato con trasformazione alla scadenza in un contratto a tempo indeterminato. Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected] Scadenza offerta di lavoro 31.03.2021