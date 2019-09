Nuove offerte di lavoro ad Avezzano, ristorante cerca un aiuto cuoco e un cameriere di sala. Ecco le info

Avezzano. Il centro per l’Impiego di Avezzano rende note le nuove offerte di lavoro disponibili nel capoluogo marsicano. Di seguito tutte le informazioni e il metodo di candidatura.

1 aiuto cuoco presso ristorante di Avezzano.

Requisiti indispensabili:

Esperienza o diploma scuola alberghiera

Età inferiore a 30 anni non compiuti

Iscrizione al progetto “Garanzia Giovani”

Tipologia contrattuale: tirocinio per 6 mesi 30 ore settimanali.

Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail ido.avezzano@regione.abruzzo .it precisando il codice dell’offerta Cod. Borsa Lavoro 5574. Per informazioni telefonare al seguente numero Tel.0863/410536. La scadenza offerta di lavoro è prevista per il 23 settembre.

1 cameriere di sala presso ristorante di Avezzano.

Requisiti indispensabili:

Esperienza o diploma scuola alberghiera

Conoscenza lingua inglese livello buono

Età inferiore a 30 anni non compiuti

Iscrizione alprogetto “Garanzia Giovani”

Tipologia contrattuale: tirocinio per 6 mesi 30 ore settimanali. Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: ido.avezzano@regione.abruzzo .it precisando il codice dell’offerta Cod. Borsa Lavoro 5575. Per informazioni telefonare al seguente numero Tel.0863/410536. Scadenza dell’offerta di lavoro 23 settembre.