Nuove misure di “prevenzione rischio incendi boschivi” nel comune di Collelongo, tutti i divieti

Collelongo. Come già raccontato ieri sulle pagine di MarsicaLive, proseguono in questi giorni i controlli dei carabinieri sulle strade della Marsica, in seguito al ritorno sulle strade dei centauri. Inoltre, parte in queste ore per il comune di Collelongo l’applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi, in vista del periodo estivo nonché momento di massima pericolosità per la sicurezza delle aree marsicane. Sul territorio comunale extraurbano insistente nelle zone della Vallelonga, Valle di Amplero e Valle Canale, ad eccezione dei punti fuoco presso Chiesetta di Sant’Antonio Abate e Chiesetta Alpina, a partire dal 15 giugno e fino al 30 settembre 2021, vige il DIVIETO di:

Accensione di fuochi con qualsiasi finalità;

Uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettrici che producano faville;

Esercizio di attività pirotecniche e l’accensione di fuochi d’artificio se non preventivamente autorizzati e regolamentati;

Getto di fiammiferi, sigari e sigarette in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio;

Sosta e/o di parcheggio di autovetture a contatto con l’erba secca.

Il divieto si estende su tutto il territorio comunale, urbano ed extraurbano, in caso di bruciatura delle stoppie, dei residui vegetali, dei residui dello sfalcio, della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo.

Si sottolinea che l’inosservanza di tale divieto è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.