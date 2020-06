Nuove linee guida della Regione per il bando fino al 70% di fondo perduto per investimenti delle mPMI

Avezzano. “La Giunta regionale dell’Abruzzo ha approvato la scorsa settimana le Linee di indirizzo del nuovo bando di aiuti per investimenti in macchinari, impianti e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid-19 (Azione 3.1.1)”, ricorda Confesercenti Abruzzo.

“Il nuovo Bando, la cui pubblicazione è attesa nelle prossime settimane, presenta delle novità importanti per le imprese, rispetto a quello uscito nel febbraio scorso e poi revocato dalla Regione Abruzzo, a seguito della crisi dovuta al Coronavirus. L’intervento della Regione amplierà la tipologia di categoria di attività che potrà partecipare, includendo tutti i codici Ateco, e potrà contare su una dotazione finanziaria superiore alla precedente. Per le micro, piccole e medie imprese abruzzesi ci sarà l’opportunità di intercettare un contributo a fondo perduto fino al 70% dell’investimento complessivo, avviato a far data dal 06/03/2020 (data di pubblicazione sul BURAT del precedente Avviso POR FESR 2014-20 Azione 3.1.1) o da realizzare nei prossimi mesi. Il progetto d’investimento che l’impresa andrà a proporre, dovrà prevedere una spesa minima di 25 mila euro e avere come obiettivo da raggiungere la realizzazione di nuovi prodotti per l’impresa e/o per il mercato e l’innovazione dei processi produttivi”.

“Confesercenti Abruzzo è già al lavoro per consentire alle imprese del territorio aquilano di cogliere in pieno questa opportunità, in una fase così delicata per il sistema economico e produttivo provinciale. E’ prevista l’apertura di uno Sportello ad hoc, per offrire agli imprenditori tutto il supporto necessario per accedere alle agevolazioni che verranno declinate nel bando regionale. Gli sportelli, dove poter prendere un appuntamento per una prima analisi sulla possibilità di presentare la richiesta di finanziamento, sono già attivi presso le Sedi Confesercenti di Avezzano (Via Monte Velino, 137 – Tel. 0863/22764 ) e L’Aquila (c/o Cooperfidi Abruzzo, Via Saragat, 80 – Tel. 0862/65994). Per info dirette sul Bando, contattare Carlo Rossi al n°349.2669699.