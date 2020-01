Nuove adesioni per il comitato festeggiamenti Madonna di Pietraquaria: per la festa di quest’anno Avezzano avrà un cantante di livello

Avezzano. Procede a gonfie vele l’attività di preparazione dei festeggiamenti per la festa della Madonna di Pietraquaria 2020. Al neo-costituito comitato festeggiamenti, presieduto dal dottor Antonio Di Legge (leggi qui per maggiori info), negli ultimi giorni hanno aderito nuovi personaggi ed associazioni locali. Tra coloro che si sono messi a disposizione del comitato ci sono: Proia Francesco, Di Berardino Mafalda, Santucci Valerio, Terra Antonio, Nanni Antonio, Compagno Daniel e Fiasca Stefano, quest’ultimo in rappresentanza dell’associazione “Gruppo Storico Fiaccolata Madonna di Pietraquaria”.

Il comitato, che in questi giorni è in grande fermento per la preparazione dei festeggiamenti, per quest’anno è anche alla ricerca di un cantante di livello, che per la prima volta allieterà la serata del 27 aprile, quella successiva alla celebre “la notte dei focaracci”, che si terrà il 26 aprile.

Si ricorda che il comitato è libero ed aperto a chiunque voglia rendersi disponibile per la festa della Madonna di Pietraquaria, sia privati che associazioni. I recapiti da contattare sono la pagina Facebook ufficiale del comitato (disponibile qui), oppure i seguenti numeri di cellulare: 328.876.3698 e 339.737.5193.