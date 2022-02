Nuova vetrina spaccata in pieno centro, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri

Avezzano. Questa notte un’altra vetrina è andata in frantumi nel centro della città, sempre più ostaggio del vandalismo.

Questa volta è toccato a un bar molto noto e frequentato, situato nella centralissima via Mazzini, a pochi passi dalla locale caserma dei Carabinieri, a riprova di come i vandali in questa città si sentano di fatto impuniti. La spaccata di questa notte non è un episodio isolato, ma l’ennesimo atto vandalico ai danni dei commercianti, come già raccontato anche qui, un nuovo e durissimo colpo, soprattutto per quei pochi che pur resistendo ad abbassare per sempre la serranda, come è capitato nei giorni passati ad alcune attività (Piadiland, Antica masseria e Attacchi di pane, solo per citarne qualcuna) si vedono costretti a sborsare diverse centinaia di euro per rimediare anche agli atti vandalici, che aggravano ancor di più la già precaria condizione economica. Non si sa ancora se nelle zone prese di mira dai malviventi ci siano delle telecamere di videosorveglianza pubbliche o private che possano aiutare gli investigatori, ma le indagini sono in corso.