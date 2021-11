Nuova stagione di prosa al Teatro dei Marsi di Avezzano, al via la campagna abbonamenti

Avezzano. Al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione di prosa 2021/2022 al Teatro dei Marsi di Avezzano. Una ripartenza all’insegna dello spazio alla produzione e alla formazione: 13 spettacoli per una stagione che segna un’evoluzione storica per il “gioiello della cultura” di Avezzano e la Marsica: il “debutto”, in collaborazione con il teatro “I Parioli” di Roma, nelle vesti di centro di produzione.

Ad Avezzano, a partire dal 28 novembre, sono in programma le prove dello spettacolo “Manola” con prima nazionale proprio al “dei Marsi” che vedrà nel ruolo di protagoniste le attrici Nancy Brilli e Chiara Noschese con la regia di Leo Muscato.

Da oggi a sabato 27 novembre gli abbonati alla stagione di prosa 19/20 potranno rinnovare l’abbonamento e confermare il proprio posto, tramite una delle due modalità previste. Da lunedì 29 novembre fino a sabato 11 dicembre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti con poltrona numerata e fissa per tutta la stagione, recandosi presso il Punto Informativo dal lunedì al sabato, dalle 15.30 alle 19.30, e sottoscrivendo l’apposito modulo.

“La stagione di prosa 2021/22”, ha sottolineato il vice sindaco, Domenico Di Berardino, nella presentazione della stagione con al fianco il presidente e il direttore della “Nuova Parioli”, Giovanni Vernassa e Michele Gentile, “segna un passo in avanti per il Teatro dei Marsi che porterà qui grandi artisti per le prove degli spettacoli creando anche opportunità per le attività economiche e la crescita di giovani talenti locali”.