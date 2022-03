Nuova spaccata in centro nella notte, arrestato ad Avezzano uno dei ladri seriali

Avezzano. Nuova spaccata in centro ad Avezzano, ma il responsabile viene arrestato dai carabinieri. E’ accaduto intorno alle 4 di questa mattina quando è stata presa di mira la vetrata del ristorante Il Simposio, nel centro cittadino. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Avezzano che hanno tratto in arresto un cittadino marocchino. Si tratta di Adani Aziz, accusato per aver di aver effettuato l’ennesima spaccata in città.

Il marocchino ha nominato come suo difensore l’avvocato Roberto Verdecchia che ha rifiutato la nomina in quanto incompatibile visto che è difensore di alcune persone offese colpite dalle spaccate nelle scorse settimane e in quanto è assessore alla Sicurezza del Comune di Avezzano.