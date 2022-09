Nuova scuola di via Puglie, arriva regolamentazione viabilità e circolazione stradale

Avezzano. Si lavora all’apertura del nuovo istituto di via Puglie che ospiterà 860 alunni. 20 classi della primaria e 18 della secondaria entreranno nella nuova e innovativa scuola il giorno 8 settembre (dopo il taglio del nastro fissato per mercoledì 7 settembre). Gli studenti vivranno il nuovo anno scolastico 2022/2023 in un ambiente all’altezza delle migliori aspettative, ma porteranno anche volumi di traffico importanti.

Mentre la ditta sta ultimando il marciapiede che collega parcheggio ed istituto, gli uffici del Comune sono all’opera per garantire i necessari adeguamenti per la viabilità: gli interventi più significativi, relativi alla riorganizzazione del traffico, sono stati discussi con le società Tua e Scav, per inserire nell’operazione anche le necessità del trasporto pubblico. Le modifiche alla circolazione stradale scatteranno a partire dal prossimo 6 settembre, in via inizialmente sperimentale.

Ecco le principali novità:

senso unico su via Puglie a scendere verso via Roma e fino all’intersezione tra via Viotti e via Liguria. In particolare, questo provvedimento si rende necessario per le caratteristiche tecniche di via Puglie, strada non idonea al doppio senso di circolazione per una mole di traffico impegnativa quale quella che si prevede con l’apertura del nuovo edificio scolastico. Verrà realizzato anche un percorso pedonale dal marciapiede in Via Perosi fino all’ingresso dell’istituto, protetto da barriere parapedonali.

Senso unico su Via Liguria, solo nel tratto compreso tra via Umbria e via Don Minzoni.

Altro senso unico su via Umbria, da via Toscana a via Liguria.

Sin dai primi giorni di sperimentazione della rinnovata viabilità, gli agenti della Polizia Locale di Avezzano saranno presenti in zona per aiutare i cittadini a prendere confidenza con le nuove prescrizioni e per sorvegliare l’area nei momenti di massimo afflusso del traffico veicolare e pedonale, in concomitanza con l’orario di apertura e di chiusura della scuola. Sempre nei primi giorni di attuazione delle modifiche alla viabilità, sarà attivata una fase di monitoraggio per rilevare eventuali criticità, che saranno poi oggetto di valutazioni tecniche.

Le modifiche riguardano anche l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h su Via Puglie – nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Perosi e l’intersezione con Via Liguria – e l’istituzione del parcheggio con disco orario 30 minuti su Via Puglie, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Lombardia e l’intersezione con Via Liguria.

Verranno istituiti, inoltre, una nuova fermata per autobus SCAV in Via Liguria e un divieto di sosta e di fermata con rimozione su un tratto di Via Olimpiadi, a partire dall’intersezione con Via Ignazio Silone, su entrambi i lati della strada.