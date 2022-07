Nuova Range Rover e Nuova Range Rover Sport: da Select Car si rinnova il concetto di Modern Luxury targato Land Rover.

Modern Luxory: è questo il nuovo claim pubblicitario della nota casa automobilistica inglese, specializzata nella produzione di fuoristrada e Sport Utility Vehicle. Linee sofisticate ma pulite, naturalmente eleganti, ma soprattutto capaci di rimanere moderne nel tempo. Come dimostra la nuova Range rover Sport, recentemente svelata in un evento tenutosi a Roma, che segue lo stesso concept già introdotto con la Nuova Range Rover. Entrambi i modelli, ci hanno raccontato gli amici del concessionario Select Car di Avezzano, hanno beneficiato di un corposo upgrade a livello tecnologico, come le quattro ruote sterzanti e i motori Plug-In Hybrid con autonomia full-electric fino a 100 Km.

Nuova Range Rover

La quinta generazione debutta 51 anni dopo il primo modello della stirpe, che risale al 1970. Oggi, come allora, La Range promette di combinare la versatilità di un fuoristrada col comfort di una grande berlina di lusso e la praticità di una station wagon. Dunque l’evoluzione della Range Rover passa per lo stile, per la tecnologia, ma soprattutto per la reinterpretazione costante del concetto di lusso in senso moderno che trasforma l’auto in un oggetto di design incredibilmente iconico e desiderabile.

A livello stilistico si fanno notare le linee più morbide e aerodinamiche del frontale, il disegno dei fari LED è stato rivisto per donarle un nuovo sguardo. La modanatura nera del portellone unisce i fari LED verticali che, da spenti, sono integrati perfettamente nelle linee della coda. Al pari degli esterni, anche gli interni sono stati ridisegnati all’insegna della semplicità.

Dal volante s’intravede il nuovo quadro strumenti digitale da 13,7” su cui vengono mostrate anche le mappe del navigatore. Al centro della plancia, invece, c’è il display touch da 13,1” del sistema d’infotainment Pivi Pro. La connettività è quella che ci si aspetta da un SUV di questo livello e comprende Apple CarPlay e Android Auto wireless, Spotify e Amazon Alexa.

I passeggeri posteriori, invece, possono utilizzare gli schermi touch da 11,4” installati sui poggiatesta dei sedili anteriori. Questi possono essere comandati da un display montato nel bracciolo centrale, che permette di scegliere se vedere un film sfruttando la connessione Internet o riprodurre un altro contenuto multimediale.

Mild hybrid, ibrida plug-in e (prossimamente) anche elettrica. La nuova Range Rover fa un passo in avanti verso l’elettrificazione e presenta una gamma “supportata” dalla batteria in vari livelli.

Il listino parte con le mild hybrid a benzina P360 e P400 e quelle diesel D250, D300 e D350. L’ibrida plug-in (PHEV) ha una batteria da 38,2 kWh e promette un’autonomia elettrica di circa 100 km, una distanza che, secondo Land Rover, è coperta giornalmente dal 75% dei propri clienti.

Nuova Range Rover Sport

La Range Rover Sport arriva invece alla terza generazione. Dopo 9 anni di onorato servizio, il SUV premium si rinnova completamente e lo fa partendo dalla base, quella costruttiva, che è la piattaforma condivisa con la più grande Range Rover. Lo stile si affina, l’attenzione per i dettagli interni e la cura dei passeggeri aumenta, il tutto senza tralasciare le doti dinamiche che promettono prestazioni elevate su asfalto e fuori strada.

Sulla nuova Sport, il design delle Range Rover più moderne viene ulteriormente affinato e i tratti stilistici enfatizzati. Non possono ovviamente mancare i tratti distintivi del modello, come il tetto che scende deciso verso la coda e le spalle laterali pronunciate. I nuovi gruppi ottici sono dotati di tecnologia Matrix LED, con 1,3 milioni di microspecchi per proiettore.

Proporzioni e linee muscolari ed essenziali, dunque, per un corpo carrozzeria lungo poco meno di 4,95 metri, alto 1,82 metri, largo 2 metri (a specchietti ripiegati) e con un passo di ben 3 metri. Il bagagliaio ha un valore minimo di 647 litri. Nell’abitacolo si respira quell’atmosfera di tecnologica e raffinata semplicità, che passa per superfici regolari e un’interfaccia semplificata grazie al generoso display da 13,1 pollici del sistema PiViPro.

L’infotainment integra, tra le varie cose, un’intelligenza artificiale che impara dagli utilizzi del guidatore, l’assistente vocale Alexa, Apple CarPlay e Android Auto wireless e tanto tanto altro. È aggiornabile over-the-air in tutte le sue funzioni. Il cruscotto digitale è da 13,7 pollici, completamente configurabile a piacimento.

La linea tracciata da Land Rover per il futuro è chiara ed è possibile avere una dimostrazione del nuovo corso stilistico presso lo Showroom Select Car ad Avezzano, Via XX Settembre 313 dove potrete ammirare dal vivo la Nuova Range Rover. Entrambe le vetture sono attualmente configurabili e ordinabili.

