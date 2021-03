Nuova raccolta alimentare ad Avezzano di Gioventù Nazionale

Avezzano. L’iniziativa benefica corre e non s’arresta un’ora in quel della Marsica, in cui i momenti di solidarietà diventano protagonisti nonostante la dura emergenza sanitaria. “Siamo molto soddisfatti per la partecipazione che hanno riscosso la nostra iniziativa della Raccolta Alimentare , la campagna organizzata dai coordinamenti provinciali e avezzanese di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile del partito di Giorgia Meloni, in collaborazione con il Banco di Solidarietà “Giovanni Paolo II”. Queste le parole del coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale Bruno di Bastiano e del Coordinatore cittadino dello stesso gruppo Valerio Castellani.

Nonostante il tempo poco propizio, numerose sono state le partecipazioni dei cittadini che – mantenendo il distanziamento sociale – hanno contribuito all’iniziativa con numerosi generi alimentari. “Nei giorni precedenti ad oggi, grazie alla disponibilità di alcune attività commerciali avevamo già riempito i carrelli della solidarietà. Non ci aspettavamo tanta generosità” – affermano gli organizzatori – “che hanno visto il banchetto riempirsi di beni di ogni genere. Tutto andrà in beneficenza, grazie sopratutto al banco alimentare che distribuirà gli alimenti raccolti. Siamo davvero grati a tutti coloro che ci hanno aiutato, poiché grazie a loro siamo consapevoli di poter garantire alle persone in difficoltà un pasto caldo”.