Nuova piazza del Mercato, la maggioranza al contrattacco: “Il responsabile è noto alla città”

Avezzano. Maggioranza al contrattacco su piazza del Mercato: i consiglieri Roberto Verdecchia, Gianluca Presutti e Ignazio Iucci tornano sulla spinosa questione del progetto ereditato dall’amministrazione De Angelis, “modificato in corso d’opera rispetto all’iniziale”, dove in commissione di vigilanza i tecnici hanno messo in risalto una serie di criticità, che hanno costretto l’Ente ad adottate varianti che hanno fatto lievitare le spese.

“Globalmente”, sottolineano i consiglieri di maggioranza in risposta all’opposizione, fatta eccezione di Iride Cosimati, “apportare i correttivi per portare al completamento il progetto costerà alla comunità avezzanese 122 mila euro in più rispetto all’appalto iniziale di 340mila. Alla fine la nuova piazza del Mercato, dove gli splendidi platani sono stati sostituiti da alberi in ferro, graverà sulle casse comunali per quasi mezzo milione di euro. Il tutto, al di là delle giravolte della minoranza, è messo nero su bianco nella relazione dei tecnici. E’ paradossale, comunque, che qualche consigliere di minoranza, che nel corso della stessa commissione ha addirittura ipotizzato la responsabilità personale di chi aveva reso necessario l’ulteriore esborso economico, ora sia passato, per mero opportunismo politico, alla difesa d’ufficio”.

Nel documento vagliato in commissione di vigilanza il responsabile unico di procedimento ha messo le criticità nero su bianco, con in testa la copertura in vetro senza previsione di spese per la pulizia (che avrebbe comportato un esborso annuo di 100 mila euro, più Iva), la pavimentazione con betonella non idonea a sopportare il peso dei mezzi e altro ancora. “Questi sono i fatti”, concludono i consiglieri di maggioranza, “certificati in atti ufficiali dell’Ente, il resto sono chiacchiere in libertà”. L’operazione restyling, che rispetto al progetto iniziale ha subito notevoli modifiche in corso d’opera, dovrebbe arrivare alla meta entro fine estate.