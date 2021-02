Nuova partnership in casa Cna Avezzano: firmato accordo con Alleanza Assicurazioni

Avezzano. Nuova partnership in casa Cna Avezzano: accordo sottoscritto tra l’associazione marsicana e la compagnia di assicurazione Alleanza Assicurazioni Spa.

“E’ con grande orgoglio”, dice Francesco D’Amore, presidente della Cna, “che accogliamo all’interno

dei nostri uffici un partner di questo calibro, leader in Italia nel ramo Vita, con più di 100 anni di

storia; tra le prime 30 società quotate in Borsa, con oltre 2 milioni di clienti e 1.400 uffici in tutta

Italia. Numeri senza dubbio importanti, continua D’Amore, che da subito ci hanno ben rappresentato la valenza di tale compagnia, peraltro ben calzante, con i propri prodotti e servizi, con quello che è il mondo della Micro, Piccola e Media impresa rappresentata dalla Cna”.

“La Cna di Avezzano”, afferma la Valentina Rodorigo, consulente assicurativo e previdenziale per conto di Alleanza, “a nostro avviso rappresenta il connubio giusto alla base di un accordo che vede come attori principali Imprese, Cittadini e Pensionati, tutte categorie ben rappresentate da Cna e, al tempo stesso, attenzionate dalla nostra compagnia; per questo proponiamo soluzioni costruite sulle reali esigenze del cliente nelle 3 aree di previdenza, protezione e investimento”

“Siamo ben lieti”, conclude Fabrizio Belisari direttore di Cna Avezzano, “di annoverare tra le nostre partnership, anche Alleanza Assicurazioni; lo spirito che ci ha condotto e ci condurrà sempre nelle

nostre azioni di sinergia, è quello di non identificare un partner esclusivo rispetto ad un altro, pur

appartenente allo stesso settore. Tutt’altro, siamo convinti che l’azione di network che caratterizza il nostro lavoro, rappresenti un punto di forza prima di tutto per le nostre imprese che riescono ad avere un servizio completo e a costi di vantaggio, ma anche per gli stessi componenti del network che possono accrescere le loro opportunità di lavoro.

“Per saperne di più, i consulenti di Alleanza Assicurazioni saranno a disposizione presso gli uffici

Cna Avezzano in Via Buozzi, 31 previo appuntamento, contattando il numero 392 0557174, per

una consulenza ed un preventivo gratuiti”, la conclusione del presidente D’Amore.