Nuova illuminazione pubblica sulla sp125, la strada che collega Magliano con Antrosano e San Pelino

Antrosano. Sono in fase di ultimazione i lavori che prevedono l’illuminazione sulla strada provinciale 125 nel tratto tra la sp 24 “Panoramica” e l’abitato di Antrosano. L’intervento, per un importo contrattuale pari a 100.495,65 euro, è stato affidato all’impresa Tatangelo Ciro s.r.l., con sede a Sora, ed è frutto di una efficace collaborazione tra il comitato di quartiere di Antrosano e Gianluca Alfonsi, consigliere delegato alla viabilità.

I lavori per l’illuminazione sulla sp 125 erano in programma da anni ma a partire dal 2019, la provincia dell’Aquila, rappresentata dal presidente della commissione Viabilità Gianluca Alfonsi e la comunità di Antrosano, rappresentata dal Comitato di Quartiere, hanno organizzato diversi incontri nel quale sono state discusse le problematiche relative alla strada provinciale.

Una strada provinciale che collega Magliano dei Marsi con Antrosano e San Pelino, teatro purtroppo, di gravissimi incidenti stradali negli ultimi anni. Nell’estate del 2019, dopo uno studio condotto dalla provincia, sono stati posizionati diversi segnali dissuasori per limitare la velocità degli automobilisti ed in questi giorni sono in fase di ultimazione i lavori che prevedono l’illuminazione nel tratto tra la provinciale 24 “Panoramica” e l’abitato di Antrosano. Ulteriori risorse, individuate dalle economie di gara saranno utilizzare per completare l’illuminazione sul tratto stradale che collega la via provinciale con via Romana, fino centro abitato della frazione.

La conclusione dei lavori rappresenta l’impegno dell’amministrazione provinciale alla soluzione di annose problematiche che non potevano essere più procrastinate e la proficua collaborazione tra l’amministrazione provinciale ed il comitato di quartiere di Antrosano, che ha sollecitato l’amministrazione per la realizzazione di un intervento bloccato da anni.