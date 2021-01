Nuova disposizione del traffico nel quartiere di scalzagallo, ordinanza mai eseguita

Avezzano. Dopo le numerose lamentele da parte dei residenti, che più volte avevano richiesto un riassetto del traffico su via delle rose nel quartiere di scalzagallo, ancora non si muove nulla e i disagi restano. Nonostante i solleciti per ripristinare una condizione di viabilità ottimale, anche tenendo conto delle condizioni di sicurezza per i residenti e per chi transita in quel tratto di strada, i lavori a lungo richiesti stentano a partire. Ad agosto Luca Montanari, comandante della polizia locale, aveva disposto, mediante ordinanza, che il problema venisse risolto con una segnaletica più specifica e, soprattutto, con un riordino del piano traffico in zona. Ad ora, però, gli interventi auspicati e richiesti ancora non sono stati eseguiti.