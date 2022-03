Nuova centrale elettrica a Celano: permetterà miglior trasporto energie rinnovabili del territorio

Celano. L’aggiornamento del Piano Industriale di Terna 2021-2025 “Driving Energy” prevede in Abruzzo un incremento degli investimenti pari a circa il 60% con un impegno di 350 milioni di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale in funzione della transizione energetica di cui l’azienda è protagonista.

La realizzazione delle infrastrutture impiegherà oltre 90 imprese e 360 tra operai e tecnici impegnati in attività di cantiere e lavorazioni in fabbrica, oltre 40 tra professionisti e studi tecnici. Tra i principali interventi l’Adriatic Link, l’elettrodotto sottomarino in corrente continua che unirà Abruzzo e Marche consentendo di migliorare la capacità di scambio elettrico tra il Centro-Sud e il Centro-Nord, aumentando l’efficienza, l’affidabilità e la resilienza della rete elettrica di trasmissione; il riassetto della rete elettrica ‘Teramo-Pescara’ a 150 kV, che interesserà 4 comuni della provincia di Pescara (Pescara, Montesilvano, Città Sant’Angelo e Spoltore) con 14 km in cavo interrato e 1,5 km di variante aerea.

Inoltre è prevista la realizzazione della nuova stazione elettrica di Celano (L’Aquila), che renderà più sicura ed efficiente la rete elettrica locale, permettendo la razionalizzazione dell’area e il trasporto in sicurezza dell’energia rinnovabile prodotta nel territorio; la prosecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova linea in cavo interrato 150 kV ‘Pettino-Torrione’ (L’Aquila).

Numerosi anche i benefici in termini di impatto ambientale. I principali interventi previsti nel Piano, infatti, consentiranno la demolizione di oltre 17 km di linee aeree e di 4 km di elettrodotti interrati, e la conseguente restituzione di oltre 50 ettari di terreno. Dell’investimento complessivo, circa 117 milioni di euro saranno destinati a interventi per ammodernamento, rinnovo e resilienza degli asset esistenti.