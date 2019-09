Nuova apertura Evolution Fitness Avezzano, quando il mondo dello sport non conosce confini

E’ iniziato il conto alla rovescia per il taglio del nastro della nuova location di Evolution Fitness di Avezzano. Vi ricordate di quando abbiamo parlato dei 1000 mq di novità che contribuiranno a rendere unica la palestra più innovativa del Centro Italia? Beh, da sabato 21 settembre potrete testare con le vostre mani la concretezza di quanto raccontato! Sarà a partire dalle 17 che avrà inizio l’inaugurazione della sede situata in via Tiburtina Valeria, km 111,500, sopra i locali del Centro Sposi Abruzzo.

E per una attività fisica che rompe gli schemi c’è bisogno di una inaugurazione altrettanto innovativa. Cari amici sportivi, preparatevi a trascorrere una giornata all’insegna della ginnastica ma anche del divertimento. La palestra del futuro vi aspetta infatti con live dj set, cocktail e tanto altro. Ai macchinari sonori: Gustav Landin (soul funk house) & Danilo Cris (classic tech house).

“Oltre alle varie novità che abbiamo accennato come la presenza della Lady Zone, la filosofia del Plastic Free e il divertimento assicurato con il Disco-Bar che animerà la palestra”, ha dichiarato Gianpiero Contestabile, fondatore di Evolution Fitness di Avezzano, “ci teniamo a ricordare che i nostri allenamenti sono veri e propri protocolli ideati in collaborazione con la facoltà di scienze motorie dell’università D’Annunzio di Chieti-Pescara”.

“Non si tratta”, ha continuato, “delle tradizionali coreografie che caratterizzano le lezioni delle classiche palestre, bensì di protocolli sviluppati su esercizi multiarticolari che porteranno a raggiungere un EPOC alto (consumo di ossigeno in eccesso post-allenamento). Parliamo dell’incremento del metabolismo che il nostro corpo attua per ripristinare le riserve energetiche consumate. Il tutto in una cornice completamente nuova dove ogni singolo dettaglio è stato studiato per favorire l’allenamento rapido e piacevole di coloro che ne prenderanno parte”.

“Inoltre“, ha concluso Contestabile, “saremo gli unici a offrire ai nostri clienti distributori di acqua alcalina: ricca di antiossidanti e minerali e ideale per ripristinare il naturale equilibrio acido-basico del corpo. Abbiamo quindi pensato a tutto: allenarsi e alimetarsi per la prevenzione e il benessere non è mai stato così semplice e, soprattutto, rapido“.

Se anche voi siete curiosi di scoprire tutte le novità, non vi resta che segnare sul calendario l’appuntamento: 21 settembre a partire dalle 17!