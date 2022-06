Nuoto, Team Centro Italia seconda classificata all’Euroitalia cup

Avezzano. Sabato 11 e Domenica 12 a Casarano (Le) si è svolta l’ottava edizione dell’ EuroItalia cup organizzato dalla società olimpica salentina. Il nostro team ha schierato 19 atleti ai blocchi di partenza totalizzando ben 14 finali e 30 medaglie. Tra i medagliati Andrea D’Angelo con 5 ori Ester Zauri con 2 ori 1 argento e 1 bronzo.

Elisa di ruscio 3 ori e 1 argento, Pasquale Fosca con 1 oro 2 argenti e 1 bronzo, Andrea dell’orso con 2 argenti, Antonio Liberati con 1 oro e 2 argenti, Alessia Montaldi con 2 argenti, Ginevra Ballarini con 3 ori 1 argento e 1 bronzo, Daniela De Angelis 1 argento e Giulia D’Angelo con 2 ori. Oro anche per la staffetta 4×100 mista composta da Sofia Imperiale, Elisa di ruscio, Alessia Montaldi e Ester Zauri. Bronzo per la staffetta 4×100 stile esordienti b con Flammini, Ballarini, D’Angelo e De Angelis. Terzo posto e medaglia di bronzo anche per la staffetta 4×100 stile esordienti A con Dell’Orso, D’Angelo, Fosca e Liberati. Risultati che dimostrano la crescita della squadra e dello staff verso i continui miglioramenti. Il secondo posto nel medagliere società su 16 società provenienti da tutta Italia per un totale di 600 atleti, è la prova della nostra forza è crescita del gruppo dichiarano così i coach Francesco Ulto, Riccardo Rossi e Luigia Montuori . Adesso testa al prossimo fine settimana con l’appuntamento dei campionati regionali esordienti B e le qualifiche regionali per gli esordienti A.