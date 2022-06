Nuoto, 9 medaglie per il Team Centro Italia ai campionati regionale esordienti

Avezzano. 9 medaglie, 6 titoli regionali e 8 qualificati alle finali dei campionati regionali esordienti A. Sono questi i numeri del team marsicano che ha dominato questi campionati regionali con risultati di rilievo. Gli atleti allenati dai coach Ulto, Rossi e Montuori hanno gareggiato presso lo stadio del nuoto di Chieti sabato 18 e domenica 19 scendendo in vasca con ben 21 atleti delle categorie esordienti A/B

Per gli esordienti B c’erano le finali regionali dove su tutti ha dominato Andrea D’Angelo pluricampione regionale vincendo 5 medaglie d’oro su 5 gare a cui ha partecipato.

Titolo di campione regionale sui 100,200 stile, 100,200 dorso e 200 misti. Ginevra Ballarini campionessa regionale sui 200 misti, secondo posto sui 100 stile e terzo posto sui 100 rana. Medaglia di bronzo per Giulia D’Angelo sui 100 dorso.

I qualificati per le finali della categoria esordienti A sono ben 8.

Elisa di Ruscio si qualifica con il primo tempo sui 100,200 rana e 200,400 misti. Ester Zauri con il primo tempo sui 100 e 200 farfalla e 400 stile e con il secondo tempo sui 200 stile. Antonio Liberati con il terzo tempo sui 200,400 stile, il quarto tempo sui 100 stile e il quinto tempo sui 200 misti. Francesca Paolini qualificata con il quarto tempo sugli 800 stile, il quinto tempo sii 400 stile e l’ottavo posto sui 200 dorso. Alessia Montaldi con il terzo tempo sui 200 farfalla, quinto tempo sui 100 farfalla e sesto tempo sui 400 misti. Sofia Imperiale con il sesto tempo sui 100 e 200 dorso. Pasquale Fosca qualificato con il quarto tempo sui 200 farfalla e il quinto tempo sui 400 stile. Andrea Dell’orso qualificato sui 200 dorso con il sesto tempo. Si ritiene soddisfatto coach Ulto per le qualifiche degli esordienti A alle finali e per la vittoria dei 5 titoli regionali di Andrea D’Angelo dichiarando : Non potevamo chiudere al meglio la stagione centrando in pieno la vittoria su tutte le gare a cui ha partecipato. Luigia Montuori orgogliosa del proprio gruppo esordienti B che le regala un terzo posto nella staffetta 4×50 stile femmine. Coach Riccardo Rossi soddisfatto del lavoro svolto con i propri atleti, portando in finale ben 5 atleti. Ultimo appuntamento della stagione le finali dei campionati regionali degli esordienti A a Pescara il 16/17 luglio.