Numero verde Asl 1 Avezzano vaccini: odissea interminabile senza risposta

Avezzano. Il numero “verde” dedicato all’emergenza covid e vaccini è un’odissea interminabile. Nel caso in cui un cittadino dovesse trovarsi nelle condizioni di interloquire con la Asl per un problema di vaccini si trova di fronte a musiche e interruzioni di linea, senza mai ottenere una risposta.

Inoltre le inforazioni contenute nella pagina web dedicata :(https://www.regione.abruzzo.it/content/vaccinazione-anti-covid-19) sono fuorvianti.

Non è utilizzabile il numero verde: che chiede di selezionare 1 per emergenza covid e 2 per vaccinazioni.

Ma alla selezione digitata non corrisponde alcuna reazione, prosegue la musichetta per alcuni minuti e poi la comunicazione si stacca automaticamente mettendo il segnale di occupato.

A chi dovesse poi venire in mente di chiamare gli altri numeri (l’indicazione in pagina fa pensare che ci si possa rivolgere anche ai numeri fissi) resta deluso perchè solo se si ha la fortuna di farsi rispondere dallo 0863 499943 si comprende che si è arrivati al centralino dell’Ospedale, il quale ovviamente, rimanda al numero verde che però non funziona.