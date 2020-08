Numeri record alla clinica di Lorenzo: 1.200 ricoveri e 10mila prestazioni nell’area di Medicina generale

Avezzano. Oltre 1.200 ricoveri e quasi 10mila prestazioni ambulatoriali. Sono questi i numeri dell’area funzionale di Medicina generale della Clinica di Lorenzo di Avezzano, in particolare nei reparti di Medicina interna e Cardiologia. Risultati ottenuti negli anni grazie a una equipe medica che assicura competenze specifiche in continua formazione nei vari ambiti delle specialità mediche.

“L’intero comparto di Medicina Generale”, spiega il responsabile dell’area e direttore sanitario Angelo Petroni, “dispone di 34 posti letto accreditati, tra cui 18 di Medicina Interna, 8 di Cardiologia, 8 di Neurologia. Ci sono poi le unità di Endocrinologia, gastroenterologia e dermatologia. L’organico è composto da sette medici specialisti”, chiarisce il direttore Petroni, “ed è da anni attiva una proficua collaborazione con la scuola di specializzazione dell’Università degli Studi dell’Aquila in Cardiologia”.

I reparti della Di Lorenzo si avvalgono inoltre di collaborazioni esterne per problematiche che impongono procedure diagnostiche particolarmente sofisticate o invasive e che prevedono trattamenti di alta specialità come nel settore cardiochirurgico, di chirurgia toracica e elettrofisiologia. Il reparto effettua 1.200-1.500 ricoveri annui sia in regime di ricovero ordinario che in day hospital, oltre alla terapia intensiva e a alla terapia sub-intensiva cardiologica.

“L’organizzazione del raggruppamento”, precisa Petroni, “è strutturata per ottenere il massimo di efficienza, puntando anche sulla sinergia nell’impiego delle proprie competenze di diagnosi e cura. Tutto ciò per garantire comunque una risposta clinica adeguata al singolo paziente”.

Per andare incontro alla crescente domanda, l’attività di reparto è affiancata e supportata anche da un servizio ambulatoriale attivo tutti i giorni al quale il paziente può accedere su prenotazione o in urgenza, in regime privato o convenzionato, scegliendo liberamente il medico al quale rivolgersi nell’ambito della stessa specialità. Questo consente il rispetto del fondamentale rapporto di fiducia medico-paziente, pur nell’ambito del lavoro di equipe degli specialisti, e garantisce i benefici della continuità terapeutica. Si effettuano quasi 10mila prestazioni ambulatoriali annue.

Tra gli esami disponibili ci sono la toracoscopia, broncoscopia, lavaggio broncoalveolare, puntura esplorativa pleurica, prove di funzionalità respiratoria, ma anche numerosi esami cardiologici come l’elettrocardiogramma con visita cardiologica, ecocardiogramma trastoracico e transesofageo, eco-stress, ergometria, monitoraggio continuo pressione arteriosa, elettrocardiogramma dinamico secondo Holter, ecografia vascolare, impianto e controllo pace maker e defibrillazione elettrica.

