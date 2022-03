Nugget di pollo con panatura croccante mediterranea, avete già l’acquolina in bocca?

Nugget di pollo croccanti? Anche a casa si possono preparare! Se avete voglia di qualcosa di gustoso, che sia anche senza glutine, con la panatura croccante mediterranea di Massimo Zero è possibile realizzare diversi piatti che conquisteranno subito il vostro palato.

Grazie alla panatura ancora più croccante e sfiziosa, con l’aggiunta di aglio ed erbe aromatiche mediterranee, qualsiasi piatto sarà arricchito con un sapore unico. Semplice da utilizzare è stata scelta dalla Farmacia De Bernardinis proprio per fritti, impanati cotti al forno, ripieni e gratinature e per dare quel tocco in più alle vostre ricette.

L’abbiamo provata con i Nugget di pollo e il risultato è stato superlativo. Per preparare uno dei piatti più gettonati dei fast food e della cucina anglosassone basterà comprare del petto di pollo, o già fatto a pezzi o da tagliare, passarlo nell’uovo e poi nella panatura croccante mediterranea di Massimo Zero.

Una volta pronti i bocconcini di pollo potranno essere cotti al forno, fritti in padella oppure nelle friggitrice ad aria. Abbiamo scelto l’ultima opzione per fare qualcosa di gustoso e salutare al tempo stesso. Dopo averli adagiati nel cestello della friggitrice abbiamo aggiunto una spruzzata d’olio e poi via in cottura per venti minuti. Se volete fare una cena super potete mettere vicino ai Nugget di pollo delle croccanti patatine fritte con una spruzzata di maionese!

#adv