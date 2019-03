Novità maggioranza di Avezzano: i consiglieri comunali Tudico e di Stefano entrano in Forza Italia

Avezzano. “Forza Italia aveva percepito che i due consiglieri comunali, Sonia di Stefano e Gabriele Tudico, avevano intenzione di avvicinarsi al partito di maggioranza, lo abbiamo notato nelle votazioni delle commissioni e nei consigli comunali.” Con queste parole, il capogruppo in consiglio comunale, Giancarlo Cipollone ha aperto la conferenza stampa che, di fatto, ha sancito ufficialmente il passaggio dei due consiglieri, Sonia di Stefano e Gabriele Tudico, dalla lista civica ‘Io sto con di Pangrazio’ alla maggioranza comunale, guidata dall’amministrazione De Angelis.

Una conferenza che ha visto protagonisti tutti i volti, locali e non, più importanti del centrodestra. “Questo è un segnale forte, che sottolinea la volontà, da parte del partito, di voler puntare su realtà giovani e progetti a lungo termine” ha detto Sonia Sorgi, vice coordinatrice cittadina, alla quale ha fatto subito eco Emilio Ianpieri, ex consigliere regionale: “Tudico e di Stefano sono due tra i migliori giovani politici abruzzesi. Il loro avvicinamento a Forza Italia non fa altro che evidenziare il progresso del partito, che non sta solo crescendo in quantità ma anzi, grazie al lavoro del sindaco De Angelis, sta aumentando anche il proprio livello qualitativo.” C’è insomma molta contentezza per un passaggio di bandiere che, già da tempo, era nell’aria. Lo afferma anche lo stesso Tudico: “è doveroso, da parte mia e della Di stefano, spiegare le motivazioni che ci hanno portato a prendere questa decisione. Innanzitutto per i meriti di Forza Italia, stiamo parlando di un partito che ha dimostrato con i fatti la propria attività politica e il proprio impegno civile. Inoltre, abbiamo capito, anche attraverso l’esempio del governo nazionale, che le liste civiche, a lungo andare, sono scelte che non pagano. In particolare, negli ultimi tempi, all’interno della minoranza comunale, si stavano prendendo decisioni seguendo più la pancia che la testa e questa è una cosa che io e la di Stefano non abbiamo mai condiviso.” La stessa consigliera comunale Sonia di Stefano, la quale non ha potuto partecipare alla conferenza per motivi di salute, ha affermato, attraverso una nota letta da Tudico, la sua vicinanza alle idee e ai progetti di Forza Italia, auspicandosi poi che: “anche gli altri amministratori, locali e non, si uniscano a Forza Italia, poiché l’unione e la condivisione degli ideali sono l’unico modo per portare ancora più in alto i progetti del partito.” Infine, il sindaco De Angelis ha voluto sottolineare l’importanza dei lavori svolti dall’amministrazione, in questi primi due anni di mandato, affermando anche che in questo delicato periodo, è maggiormente concentrato sulle faccende amministrative di Avezzano, piuttosto che alla parte politica. “Proprio per questo” afferma “nonostante il nuovo arrivo dei due consiglieri, Tudico e di Stefano, la giunta non subirà mutamenti”. Per il momento, non ci sono state notizie di rimpasti in giunta, ma in realtà qualcosa si sta muovendo. Non è escluso infatti che già nelle prossime ore, alcuni dei gruppi di maggioranza possano chiedere di rivedere i ruoli all’interno dell’esecutivo.