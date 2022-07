Novantanni per Monsignor Armando Dini, già vescovo dei Marsi

NAPOLI – Sta per compiere i suoi primi novant’anni di vita Mons. Armando Dini, già vescovo di Avezzano. Una figura carismatica e di grande spessore morale e cristiano quella di Dini che tuttora vive a Napoli luogo in cui ha trascorso la sua infanzia. Per otto anni ebbe a guidare la Diocesi dei Marsi in uno dei periodi cruciali ed ebbe a lasciare una forte impronta di azione pastorale in tutte le parrocchie della Marsica.

E per questa ricorrenza, giunga a Mons. Dini l’abbraccio della intera Marsica.

CHI ERA MONS. ARMANDO DINI

Nasce il 18 luglio 1932 a Milano ma si trasferisce con la famiglia sin da piccolo a Napoli.

Viene ordinato sacerdote il 5 dicembre 1954 per l’arcidiocesi di Napoli dal cardinale Marcello Mimmi,

arcivescovo metropolita di Napoli.

È nominato vescovo della diocesi di Avezzano il 23 giugno 1990 da papa Giovanni Paolo II. Riceve

l’ordinazione episcopale il 9 settembre 1990 dal cardinale Michele Giordano (coconsacranti: arcivescovo

Luigi Diligenza, vescovo Antonio Pagano).

Viene nominato arcivescovo metropolita di Campobasso-Boiano il 21 novembre 1998.

Il 18 luglio 2006 rassegna le dimissioni per raggiunti limiti di età. Il successivo 5 agosto viene nominato

amministratore apostolico della diocesi di Isernia-Venafro; ricopre l’ufficio fino all’ingresso di Salvatore

Visco, il 5 aprile 2007.

L’8 novembre 2007 gli succede come arcivescovo metropolita di Campobasso-Boiano Giancarlo Maria

Bregantini.

Nel gennaio 2008 lascia l’arcidiocesi di Campobasso-Boiano per tornare a vivere a Napoli come padre

spirituale del Seminario arcivescovile maggiore.