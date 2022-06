“Notte prima degli esami 2022”: Avezzano incontra i maturandi in piazza Risorgimento

Avezzano. Istanti dal valore inestimabile per gli studenti avezzanesi, prossimi all’esame di Stato. “Tantissimi ragazzi insieme, scrive il comunicato della Prologò Avezzano, “per vivere l’appuntamento di Notte prima degli esami, il che vuol dire poter trascorrere qualche ora condividendo il pathos prima di affrontare la tanto agognata conquista della maturità scolastica. La Pro loco di Avezzano non poteva deludere le loro aspettative. L’edizione 2019 è stata un successo straordinario di partecipazione, una serata indimenticabile e poi… il covid, una pausa forzata. Adesso si ricomincia e la Pro Loco non attendeva altro. Un entusiasmo mai sopito ha coinvolto i consiglieri tutti, ma in particolar modo l’ideatore dell’evento Maurizio De Santis che è riuscito a istaurare con i rappresentanti di istituto un rapporto incredibile che vede, appunto, la partecipazione degli studenti del Liceo Classico Torlonia, del Liceo B. Croce, del Liceo Scientifico V. Pollione, dell’Istituto Agrario A. Serpieri, dell’Istituto Ettore Majorana, dell’ Istituto Galileo Galilei, il Liceo Artistico V. Bellisario e l’ Istituto Turistico A. Argoli di Tagliacozzo”.

“Notte prima degli esami 2022″, prosegue il comunicato, “si svolgerà martedì 21 giugno, alle 20.30 in piazza Risorgimento e sarà di nuovo una indimenticabile serata. La Pro Loco di Avezzano, con il supporto della Amministrazione comunale, ha voluto replicare l’evento proprio per celebrare questo particolare momento e farlo diventare memorabile per tutti i giovani che dovranno affrontare gli esami di maturità ma, soprattutto, dovranno svestirsi degli abiti di semplici studenti per indossare poi quelli di giovani adulti con l’incombenza di pianificare il proprio futuro. Gli esami di maturità sono la fine di un percorso scolastico, ma anche l’inizio di una ripartenza verso un viaggio da intraprendere per l’inserimento nel mondo del lavoro e del sociale. Per questo l’organizzazione della Pro Loco di Avezzano ha voluto che fossero presenti in piazza gli stand delle Università di L’Aquila, di Chieti, di Teramo, e la UniPegaso, per risolvere ogni dubbio e rispondere a tutte le domande dei maturandi che vorranno fare una scelta per i loro studi. Sarà fondamentale adeguare i propri sogni, i propri interessi al percorso lavorativo e formativo per meglio investire nel proprio futuro”.

“L’ inizio degli esami di maturità: un’importante tappa del proprio percorso di crescita difficile da dimenticare: emozioni, ansia, imbarazzo, preoccupazioni, paura e voglia di superarli il più presto possibile. Una serata che vuol essere una festa proprio perché la notte prima degli esami è, da sempre, un momento molto particolare per gli allievi che dovranno affrontare la prima prova scritta. Sarà per loro una notte magica. Il programma prevede musica, musica e ancora musica. Sul palco si esibiranno: Alex Di Rocco sax, Silvano del Gado percussionista e consolle d’eccezione: Alex Di Felice. Saranno tantissimi i giovani studenti che partendo dalla fontana riempiranno, in una incredibile scenografia, l’intera Piazza Risorgimento. Un finale incredibile e indimenticabile con il quale la Pro Loco di Avezzano vuole augurare il suo “in bocca al lupo” a tutte le studentesse e gli studenti: buona maturità! Il coordinamento della serata sarà affidato alla professionalità di Luca Di Nicola”.