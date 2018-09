Notte europea dei ricercatori: il Crua di Avezzano apre le porte con eventi, visite guidate e laboratori

Avezzano. Il consorzio di ricerca unico d’Abruzzo – Crua aprirà le porte sabato per la Notte europea dei ricercatori 2018, facendo conoscere il centro, eccellenza della regione, per far comprendere l’importanza della ricerca aprendo le porte a tutti i cittadini, famiglie e giovani e realizzando diverse iniziative dalle 21 alle 24. L’iniziativa che si svolgerà nella sede di via Pertini 106, che è collegata all’evento europeo, prevede visite guidate, laboratori didattici, storie ed esperienze, e si concluderà con un concerto all’interno della struttura degli impianti, di un’importante ed emergente band abruzzese: i Vanesia.

