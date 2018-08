Notte bianca dello sport per celebrare la festa di San Rocco ad Avezzano

Avezzano. Una festa patronale con un sapore nuovo e con la voglia di aggregazione tra fedeli, giovani, sportivi e religiosi. Sarà quindi all’insegna della condivisione l’importante festa di San Rocco alla parrocchia di Sacro Cuore. Sarà organizzata una notte bianca che avrà come parola d’ordine lo sport.

“La prima edizione notte dello sport avezzanese“, spiega Lidia Di Carlo, “è un evento ideato da tempo e finalmente attuato per promuovere lo sport come integrazione sociale e culturale. Con la mia associazione sportiva Asd Leonessa Avezzano Volley 2015 e la sezione maschile Leoni Volley 2016, saremo impegnati nell’organizzazione dell’evento che abbiamo scelto di fare nei locali della Parrocchia Sacro Cuore, in occasione della tradizionale Festa di San Rocco. Tutto questo è stato possibile grazie alla preziosissima collaborazione del parroco don Adriano Principe. Nasce finalmente un momento di condivisione nella nostra città. Ci saranno”, spiega, “bambini, giovani e adulti e tutti parteciperanno ai giochi. Tantissimi saranno quelli che arriveranno per guardare le gare o semplicemente per la festa”

Numerose le attività previste tra cui il torneo di volley 4vs4, oppure il Calcio tennis 2vs2, o addirittura il biliardino 2vs2, il pingpong singolo e doppio. Non mancheranno poi le gare che rientrano nella tradizione popolare, che non sono definiti veri e propri sport ma che riescono da secoli a catturare l’attenzione del pubblico come il classico tiro alla fune. Sci saranno inoltre esibizione di calisthenics, una serie di discipline sportive non ancora codificate affini al fitness e alla ginnastica con corpo libero tramite strutture come sbarre, parallele, anelli della ginnastica e pesi. Infine ci saranno gare di trazioni a livello principianti e a livello avanzato.

Non mancheranno le gare di velocità sui 40 metri lineari a cura dell’Asd Sporting Club Avezzano e esibizione di Hockey a cura dell’asd hockey su prato Avezzano. Sarà possibile iscriversi all’evento anche il giorno stesso. L’appuntamento è alle ore 18 al campo di San Rocco.

La festa religiosa inizierà il 16 agosto alle 8 con i colpi scuri e la messa, nel pomeriggio continuerà con la banda di Tagliacozzo e la messa solenne con processione alle 18 per concludersi nella prima giornata con i lo spettacolo pirotecnico. Il 17 alle 18 gonfiabili per bambini e alle 20 panini con pochetta, salsiccia e arrosticini e alle 21 serata danzante.