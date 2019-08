I più piccoli diventano protagonisti questa sera a Sante Marie con la Notte bianca dei bambini

Sante Marie. Piazza Aldo Moro invasa dai bambini per la Notte bianca dei bambini. Ancora una volta Sante Marie apre le porte ai più piccoli con un evento interamente dedicato a loro. Domani sera, a partire dalle 19.30, tornerà la Notte bianca giunta quest’anno alla settima edizione. Una serata dove la parola d’ordine sarà divertimento. Si inizierà alle 19.30 con una cena preparata dalle mamme e dai papà dei bambini che frequentano la scuola per l’infanzia Pio XII di Sante Marie. Subito dopo inizierà la festa con intrattenimento per tutte le età.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco di Sante Marie e la riserva naturale grotte di Luppa, ha pensato a ogni dettaglio per fare in modo che i bambini possano trascorrere una serata indimenticabile. Gli animatori di Timba revolution inizieranno con balli e animazione per lanciare la serata. Subito dopo si passerà al trucca bimbi e poi si andrà avanti con gonfiabili, giochi di gruppo, laboratori e tanta magia. La festa andrà avanti fino a mezzanotte. Una serata da non perdere dove non mancheranno delle sorprese sempre per i più piccoli.