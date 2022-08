Note di solidarietà sotto le stelle conquista Sante Marie, in tanti al corso di mass training

Sante Marie. Grande partecipazione al corso di mass training manovre di rianimazione e disostruzione pediatrica impartito dalla Croce rossa italiana, comitato di Carsoli, nell’ambito dell’iniziativa “Note di solidarietà sotto le stelle” organizzata dalla commissione per le pari opportunità di Sante Marie. Piazza Aldo Moro è stata trasformata in un grande ambulatorio all’aria aperta dove il presidente della Cri di Carsoli, Luciano Camerlengo, e le volontarie hanno spiegato a mamme, nonne, papà, insegnanti e giovani come intervenire in caso di necessità davanti a un bimbo che rischia di soffocare o un ragazzo che ha bisogno di un massaggio cardiaco.

Il pomeriggio si è aperto con l’animazione dei clown della Cri che hanno intrattenuto i più piccoli. Camerlengo, l’assessore al Sociale del Comune di Sante Marie, Simonetta Lattanzi, e la presidente della commissione, Maria Rita Berardinetti hanno poi illustrato le tante iniziative portate avanti durante l’anno in paese grazie alla collaborazione tra le diverse realtà.

La serata poi è andata avanti tra il mercatino di solidarietà, grazie al quale si andrà a finanziare l’acquisto dell’ambulanza in uso alla Croce rossa di Carsoli intitolata allo storico vice presidente Eligio Ferrari, la musica e l’intrattenimento dei “Re Live” e lo street food a cura della Polisportiva Sante Marie – Terza categoria e le Batate di Flavia.