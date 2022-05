“Note di Consapevolezza”, ad Avezzano un concerto per la sensibilizzazione alla donazione degli organi

Avezzano. “Note di Consapevolezza” è il nome dell’evento dedicato alla donazione e al trapianto degli organi, promosso dall’Aido gruppo comunale di Avezzano e dal Centro Regionale Trapianti Abruzzo e Molise, con il patrocinio del Comune di Avezzano.

L’appuntamento, previsto per domenica 8 maggio, alle 17, al Teatro dei Marsi, sarà presentato dal Maestro Fabio Capriotti, musicista noto per la sua versatilità, il cui talento farà da cornice con un concerto al pianoforte.



Ospiti d’eccezione la Dott.ssa Daniela Maccarone, coordinatrice del CRT, e il professore Francesco Pisani, medico di Chirurgia e Trapianti d’organo dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, che oltre ad informare la platea sulla donazione e sui trapianti, risponderanno alle domande che verranno rivolte loro sia dal pubblico e sia dal pianista Capriotti. Presenti anche gli esponenti Aido delle strutture superiori per i saluti e per sostenere l’iniziativa.

“Si tratta di un evento gratuito che si inserisce in una serie di iniziative collegate alla Giornata Nazionale per la Donazione e Trapianto di Organi e Tessuti svoltasi lo scorso 24 aprile. Ad oggi, in Italia, vi sono circa 8500 persone in attesa di trapianto, e la consapevolezza di dire Sì alla donazione rappresenta un’occasione unica di responsabilità sociale e di garanzia che le nostre scelte vengano rispettate, sollevando i nostri affetti più cari dal peso di dover decidere per noi.

Con questa iniziativa intendiamo tenere alta l’attenzione sull’importanza della donazione e spingere sempre più persone a un gesto di grande generosità, pertanto ringrazio il maestro Capriotti per essersi votato gratuitamente alla comune missione di sensibilizzare quante più persone possibili sul tema della donazione e del trapianto di organi. Infine ci tengo a ricordare che, per esprimere il proprio consenso alla donazione, oltre ai modi tradizionali, è possibile farlo anche online con un semplice click. Basta essere in possesso di SPID o firma digitale e collegarsi al sito www.aido.it oppure utilizzare l’app Aido facilmente scaricabile sul proprio dispositivo mobile”, dichiara la presidente di Aido gruppo comunale di Avezzano, Antonietta Cavallo.

L’ingresso all’evento è gratuito ma è consigliabile la prenotazione presso l’infopoint del Teatro dei Marsi in largo Pomilio ad Avezzano, o chiamando al 3318577892.