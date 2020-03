Nonno Ferruccio compie 90 anni e tutta la famiglia lo festeggia con un abbraccio virtuale

Ortucchio. Novanta candeline e un abbraccio virtuale per nonno Ferruccio. L’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova migliaia di famiglie, nonni, figli e nipoti che sono costretti a rimanere lontano. Momenti difficili soprattutto quando si tratta di un giorno importante come quello di oggi per nonno Ferruccio.

Oggi Fulgenzio Di Salvatore, conosciuto da tutti come Ferruccio, compie 90 anni e la sua famiglia lo ha voluto abbracciare virtualmente. “Non esistono parole per farti gli auguri”, gli hanno scritto i figli, i nipoti e il primo cittadino di Ortucchio, Raffaele Favoriti, “a te che sei un grande uomo e per sempre sarai il nostro grande papà. Non passano in sordina i tuoi 90 anni, presto ci abbracceremo e festeggeremo come ci piace. Ti vogliamo bene”.