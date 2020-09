“Nonno Ascoltami!”, la prevenzione dell’udito scende in piazza a L’Aquila con gli screening gratuiti

Appuntamento in Piazza Duomo, all’Aquila, domenica 4 ottobre 2020, per l’undicesima edizione di “Nonno Ascoltami”, la campagna di prevenzione dei disturbi uditivi che avvicina cittadini e personale sanitario specializzato. Anche quest’anno il Partner tecnico dell’evento è Walter Valloreo, con la sua Audiocontrol.

Un’edizione particolare, quella del 2020, che arriva in un momento delicato di emergenza sanitaria globale con l’obiettivo di rilanciare il concetto di prevenzione per la popolazione maggiormente colpita dal virus: i Nonni.

“Nonno Ascoltami!” rappresenta dunque un doveroso dare un segnale di ripartenza, soprattutto verso gli anziani, così colpiti dalla pandemia, per dimostrare che, pur rispettando le regole del distanziamento sociale, è fondamentale continuare a prendersi cura della propria salute e non interrompere le attività di prevenzione.

La manifestazione è organizzata da Udito Italia Onlus, da anni impegnata nella sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi uditivi, membro permanente del World Hearing Forum.

La Onlus ha instaurato negli anni una rete di collaborazioni con tutte le più importanti realtà scientifiche, associazioni di settore e con la società civile.

Le iniziative di prevenzione promosse da Udito Italia Onlus godono del patrocinio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del plauso del Presidente della Repubblica, che le ha conferito negli ultimi due anni la medaglia di adesione presidenziale.

La novità: prenotazioni online e “La piazza in diretta”

La manifestazione in piazza si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale, come previsto dalle attuali norme.

I cittadini interessati al controllo gratuito dell’udito potranno compilare on line un questionario per la valutazione del rischio del proprio udito e usufruire dell’accesso rapido all’area adibita agli screening in piazza al link https://uditoitalia.it/valuta-il-rischio-per-il-tuo-udito/

L’altra grande novità di quest’anno è rappresentata dal nuovo format “La piazza in diretta”: una trasmissione online condotta dalla Presidente Valentina Faricelli, con collegamenti dalle piazze coinvolte e ospiti in studio per rispondere in diretta alle domande dei cittadini.

In piazza anche gli screening ortottici

Anche quest’anno l’evento a L’Aquila vedrà la collaborazione con l’Ottica Carli, in piazza per gli screening ortottici ai bambini, unendo alla Prevenzione dell’udito anche l’attenzione alla salute della vista.

Audiocontrol e il ruolo sociale dell’iniziativa

Tante novità, dunque, in questa nuova edizione che vede come sempre ai nastri di partenza anche il partner tecnico Audiocontrol:

“Nonno Ascoltami è una manifestazione a cui teniamo davvero molto”,

commenta Walter Valloreo,

imprenditore di origine pescarese,

a capo delle tre strutture affiliate Maico che si trovano nella provincia aquilana,

“sarà un’edizione particolare, dove vogliamo rilanciare il nostro messaggio di prevenzione verso tutta la cittadinanza della nostra provincia. Il 2020 è stato un anno particolarmente impegnativo per tutti: ci siamo rimboccati davvero le maniche per essere sempre più vicini ai nostri pazienti. L’attività emergenziale di quest’anno mi ha ricordato lo sforzo fatto durante il terremoto, per il lavoro fatto in condizioni difficili, e devo dire che la riconoscenza dei nostri pazienti ci ripaga davvero per l’impegno profuso. Proprio per questo ruolo sociale saremo in piazza anche quest’anno, con tutto il nostro gruppo di lavoro, per rilanciare la sensibilizzazione sui problemi di udito. Vi aspettiamo in piazza, nel totale rispetto delle norme di sicurezza”.

Appuntamento in Piazza Duomo, all’Aquila!

Le immagini contenute nell’articolo si riferiscono alle precedenti edizioni.

