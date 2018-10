Carsoli. Nonna Maria Di Giò Battista raggiunge la soglia dei 100 anni e tutta Carsoli festeggia l’importante traguardo. Un intero paese si è ritrovato per spegnere le candeline sulla grande torta realizzata per la centenaria della frazione di Colli di Monte Bove. Nonna Maria, vedova Cerroni, è conosciuta da tutti in paese tanto che a Colli la considerano la nonna dell’intero paese. Per la sua grande festa l’intera comunità si è ritrovata ed è arrivata anche l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Velia Nazzarro e dell’assessore Alessandra Zazza che hanno regalato alla centenaria una targa ricordo alla nonnina. All’appuntamento non sono mancati il figlio Renzo e la nuora Mina e tutti i nipoti che hanno reso la festa di nonna Maria indimenticabile