Nonna Annunziata spegne 100 candeline: gli auguri dei sindaci di Civita D’Antino e Civitella Roveto

Civitella Roveto. Genetliaci da scolpire nel cuore e nella memoria delle famiglie d’Abruzzo. I sindaci di Civita D’Antino, Sara Cicchinelli e di Civitella Roveto Pierluigi Oddi, questo pomeriggio hanno festeggiato il 100esimo compleanno della signora Annunziata Petricca di Meta, oggi residente da una nipote a Pero Dei Santi. In occasione di questo anniversario, i sindaci hanno voluto consegnare, a nome delle rispettive amministrazioni, una torta e omaggi floreali per Annunziata ricordando come: “Compiere cento anni vuol dire avere percorso un lungo cammino, essere ricchi di esperienza, saggezza e ricordi da condividere con chi le sta accanto. La sua è una testimonianza di una vita buona e generosa, come dimostrato dall’affetto di cui è circondata, ma anche dello spirito che ha animato una donna grintosa e piena di energia, che si è dedicata alla famiglia, con spirito di sacrificio d’altri tempi. A lei, dunque, va un ringraziamento speciale da parte dei primi cittadini per il suo esempio e un augurio di grande serenità per i prossimi anni”.