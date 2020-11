Non ti penso da un po’, fuori il nuovo singolo dell’artista marsicano Kid Goblin

Avezzano. “Non ti penso da un po’”, questo è il titolo della nuova canzone, rilasciata nella notte del 27 novembre, dall’artista marsicano Kid Goblin e prodotta da PlugForte Vision. Un brano ricco di contaminazioni, spunti creativi e melodie alternative rock che discostano dal repertorio dell’artista, ma che allo stesso tempo rendono il brano molto interessante.

Kid Goblin, nome d’arte di Samuele De Lucia, è membro e direttore artistico del collettivo di artisti abruzzesi “Mkultra”. Il gruppo, formato attualmente da 20 tra musicisti e rapper, ha all’attivo diversi eventi, ultimi quello di Palazzo Ducale a Tagliacozzo e al Village GlamClub di Avezzano. Ad oggi, i brani Mkultra hanno superato le cento mila riproduzioni su Spotify con ottimi risultati anche su YouTube.

“Vi svelo un’anteprima: tenetevi pronti per il prossimo dicembre, ma non posso aggiungere altro”, ci spiega Samuele. “In più, con il collettivo, stiamo già pensando a degli eventi per quando sarà possibile tornare ad esibirsi dal vivo. Fare musica, per me, è una forma d’espressione senza paragoni,” continua l’artista, “ma portare la mia musica nelle piazze e nei locali è ciò che ripaga tutto il lavoro che c’è dietro ogni singolo”.