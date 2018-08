Non solo Mannarino: sul palco di Avezzano I Distillados, band abruzzese di Pescasseroli

Avezzano. Giovedì 23 agosto, per gli Eventi Estate realizzati in piazza Risorgimento non ci sarà più lo spettacolo di Gina Ranalletta e Danilo Luce, ma saliranno sul palco marsicano “I Distillados- Non solo Mannarino“, la band abruzzese originaria di Pescasseroli.

La band è formata dalla voce e la chitarra di Stefano Gentile, Alessandro Gentile alle tastiere, Enrico Alba alle chitarre, Antonio Tudini e Aidano Cocuzzi alla batteria e Pasqualino Cocuzzi alle percussioni. All’interno della band anche Antonio Ferritto alla fisarmonica e tamburello, Roberta Gentile e Beatrice Boccia alle voci e cori, Davide Conti alla chitarra e cori, Alessandro Antonangelo al basso e Martina Grassi al violoncello. La band originaria di Pescasseroli salirà sul palco di Avezzano per cantare i meravigliosi versi di Alessandro Mannarino, dai brani più popolari a quelli chiave del suo percorso artistico, nonché brani di altri artisti e inediti della band.

