“Non solo libri”, arriva la festa del libro per bambini e ragazzi nell’Aia dei Musei

Avezzano. “Non solo libri”, questo il titolo della rassegna che da giovedi 6 a domenica 9 Agosto animerà l’Aia dei Musei celebrando, in questa prima edizione, i libri per bambini e ragazzi. Il progetto, per far vivere la città in modo nuovo e qualitativamente migliore in nuovi spazi, prevede l’esposizione e la vendita dei libri in stand allestiti dalle principali librerie della Marsica e spazi per giocare , disegnare e costruire.

Saranno allestiti laboratori di disegno, di lettura , di riciclo creativo e i bambini avranno anche la possibilità di giocare con le costruzioni in pedane sistemate all’esterno: uno spazio dedicato in libertà ed autonomia per liberare la creatività e favorire l’organizzazione. Sabato 8 gli attori del Teatro Lanciavicchio leggeranno delle storie da rappresentare graficamente e questo costituirà un momento emotivamente importante per i bambini e ragazzi presenti oltre ad essere un esperimento creativo.

L’obiettivo è fare dell’Aia dei Musei un centro di attività culturali con ampio raggio operativo, luogo di incontro per costruire un nuovo modo di fare cultura anche per il mondo dei bambini e dei ragazzi, uno spazio culturale e ludico che non snaturi la funzione del museo, ma che, nello stesso tempo, possa avvicinare in modo gioioso i più

piccoli ai percorsi culturali. Per la realizzazione si ringrazia il Comune di Avezzano, la Protezione Civile città di Avezzano , il Lanciavicchio, Tekneco, Primi sogni, Montaldi Gioielli.