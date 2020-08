Non solo gusti cremosi con latte e panna freschi, dal Duomo vasta scelta gluten free e vegan

Abbiamo già avuto modo di raccontarvi come l’attenzione ai dettagli, la scelta della materia prima e la trasparenza facciano parte dei cavalli di battaglia della Gelateria Duomo L’Aquila-Avezzano.

Non vi abbiamo ancora detto, però, che la possibilità di gustare la qualità degli ingredienti non è limitata solo a chi ha la fortuna di mangiare tutto ciò che gli capita sotto al naso ma anche a chi deve avere più prudenza nella verifica dei vari componenti presenti.

Cari amici intolleranti, l’avrete capito…questo articolo è per voi!

Quante volte siete usciti con gli amici per una passeggiata estiva e avete dovuto girare vari posti per trovare il gelato che potesse soddisfare le vostre esigenze? Ad Avezzano e L’Aquila, il Duomo presenta un’offerta che si adatta ai vostri bisogni.

La Gelateria Duomo: gluten free e senza lattosio.

Da sempre la gelateria Duomo è pronta a fornirvi le nozioni necessarie per saper riconoscere un gelato artigianale autentico! Ma non solo, il libro degli ingredienti è a disposizione anche per chi vuole assicurarsi di poter mangiare un gelato buono e nutriente senza andare incontro a spiacevoli sorprese.

Gusti Gluten Free.

“I nostri gelati”, ha raccontato Francesco Dioletta della Gelateria Duomo, “sono tutti pensati per chi ha intolleranze al glutine, a eccezione delle tipologie che presentano biscotti, pan di spagna come “croccante”, “sbriciolata” o “tiramisù”. Stiamo, però, provvedendo a utilizzare anche per questi gusti ingredienti privi di glutine. Siamo sulla strada del 100% gluten free in gelateria”.

“Inoltre”, ha continuato, “anche il nuovo cono-biscotto che è andato a sostituite il tradizionale cono-wafer è adatto per gli intolleranti al glutine”.

Gusti senza latte e derivati.

“Abbiamo molto a cuore l’idea di poter offrire a tutti i clienti la possibilità di assaporare il nostro gelato. Per chi presenta intolleranze al latte e ai suoi derivati”, ha commentato Dioletta, “abbiamo a disposizione numerosissimi sorbetti e gusti a base di acqua”.

Per facilitarvi il compito,

ecco la lista dei sorbetti e gusti senza latte e derivati della gelateria Duomo:

Ananas sorbetto, anguria sorbetto, banana sorbetto, caffè, cioccolato di massa, cremino nocciola vegan, cremino pistacchio vegan, duomo vegan, fondente, fragola sorbetto, frutti di bosco sorbetto, gelso nero sorbetto, kiwi sorbetto, limone sorbetto, mandorla vegan, melagrana sorbetto, melone sorbetto, nocciola vegan, pesca sorbetto, pistacchio vegan, radio l’aquila 1.

Ora che lo sapete, cosa aspettate? La Gelateria Duomo vi aspetta!

#adv #advertising