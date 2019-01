Non si placa la querelle sul centro di salute mentale di Avezzano, Ginnetti (Uil Fpl): rischio di chiusura concreto

Avezzano. “C’è un reale rischio di chiusura del centro di salute mentale di via Salto ad Avezzano. Siamo infatti venuti a conoscenze delle ispezioni dei Nas di Pescara avvenute nella struttura nei giorni scorsi, che hanno rilevato criticità igienico sanitarie e strutturali”.

A chiedere un intervento immediato del sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis e del manager della Asl n°1 Avezzano Sulmona L’Aquila Rinaldo Tordera è il segretario provinciale della Uil Fpl Antonio Ginnetti che nell’ultimo anno aveva lanciato l’allarme a causa delle condizioni di fatiscenza della palazzina che ospita il centro di salute mentale e altre due strutture con diversi servizi.

“Se qualcuna delle strutture venisse chiusa sono a rischio i servizi offerti ai cittadini e i posti di lavoro dei dipendenti – afferma Ginnetti – Siamo fortemente preoccupati per la situazione. Già da tempo la Asl aveva il progetto per la ristrutturazione dei locali e anche i finanziamenti. Si è perso molto tempo per capire dove ricollocare i vari servizi durante la ristrutturazione, ma non si è mai provveduto a spostarli, tantomeno ad avviare i lavori”.

“Nel caso di un provvedimento di chiusura da parte dei Nas, come già avvenuto tempo fa per la nuova struttura di Sulmona giudicata non a norma, sono a rischio i servizi al cittadino ma si pone anche l’interrogativo delle sorti dei lavoratori della Asl e della cooperativa che opera all’interno della struttura – aggiunge – La Uil Fpl da tempo aveva denunciato la situazione, evidenziando anche gli ambienti angusti in cui gli operatori assistono i pazienti”.

“Chiediamo un intervento immediato per porre riparo alla situazione a tutela dei lavoratori e del servizio offerto – conclude – Non si possono sempre posticipare le risposte ai problemi”.