Non si fermano all’alt, inseguimento in pieno centro. Straniero si rifugia in un palazzo di connazionali

Avezzano. Auto finisce fuori strada dopo l’inseguimento in centro, fermate due persone. È accaduto questa mattina ad Avezzano, in piazza Cavour, dove la macchina su cui viaggiavano due stranieri non si è fermata all’alt della Finanza e si è poi schiantata contro un palo.

Uno dei due ha avuto la prontezza di scappare e di rifugiarsi in un palazzo in cui vivono molti connazionali. L’altro, invece, è stato prontamente bloccato dalla Finanza. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.