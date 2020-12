Non si ferma il sostegno all’AIL: le stelle di Natale vengono consegnate a domicilio

Avezzano. Le leucemie, i linfomi e il mieloma non si fermano di fronte al coronavirus e oggi più che mai i pazienti hanno bisogno di terapie, assistenza nei centri specializzati e a casa, conforto e supporto psicologico. I pazienti immuno-compromessi sono due volte più fragili rispetto al resto della popolazione di fronte al Covid, per questo AIL lavora ogni giorno per potenziare i servizi offerti ai malati e far in modo che non si trovino mai soli nella loro battaglia. Ma per farlo abbiamo bisogno di te! Anche in quest’anno particolare, in cui molti volontari non potranno scendere in piazza per il tradizionale appuntamento con le stelle di Natale, le sezioni AIL si sono organizzate per la consegna a domicilio.

Per informazioni ci si può rivolgere ai seguenti numeri:

Avezzano: 333 5640935 – Giuseppe

Tagliacozzo: 345 2366116 – Fabrizio

Civitella Roveto: 392 8272768 – Annalisa

Forme: 347 194254 – Natalia

Luco dei Marsi 366 2998428 – Amerigo

Cese 347 0051653 – Giuseppe

San Benedetto dei Marsi: 339 7128262 – Sleila

Eventuali donazioni possono essere effettuate consultando il sito internet Ail-Sezione di L’Aquila o il numero 334 1409723 (Ilaria)