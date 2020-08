Non sai come trascorrere il Ferragosto? Vieni a fare un pic – nic in piscina al Marsica sporting center

Non sai come trascorrere il Ferragosto? Vieni a fare un pic – nic in piscina! Uno dei giorni più caldi e attesi dell’anno sta per arrivare e in molti già si stanno chiedendo cosa si può organizzare per trascorrerlo nel migliore dei modi. Il Marsica sporting center ha trovato una risposta a questi interrogativi grazie a una formula che sta conquistando tutti. Natura, piscina e barbecue per un pic – nic con famiglia e amici all’aria aperta.

La struttura di via Ada Negri ha a disposizione ampi spazi per permettere a ciascuno di trascorrere il proprio Ferragosto in sicurezza. Quest’anno più che mai, viste le richieste arrivate da ogni parte, ha deciso di creare un mix di divertimento e tradizione e metterlo a disposizione dei propri ospiti. Le famiglie e i gruppi di amici, dopo aver prenotato il proprio posto entro il 10 agosto, potranno arrivare al Marsica sporting center e trascorrere la giornata come meglio credono.

Una vera e propria “scampagnata in piscina” che permetterà a tutti di divertirsi in vasca tra giochi e balli, e poi pranzare in tutta tranquillità nell’area barbecue dove si potranno sistemare griglie e carbonella per cuocere arrosticini, salsicce e altro portate direttamente da casa.

“Abbiamo pensato di andare incontro alle esigenze delle tante famiglie che in questo periodo stanno trascorrendo le loro vacanze nella Marsica”, ha raccontato Federico Panei, membro dello staff del Marsica sporting center, “per questo abbiamo creato una formula “scampagnata in piscina” che sicuramente piacerà a grandi e piccoli. La giornata si svolgerà tutta all’interno della nostra struttura e permetterà ai bambini di divertirsi in piscina e ai gradi di rilassarsi tra area relax e barbecue”.

Per tutti coloro che decideranno di trascorrere il ferragosto al Marsica sporting center campi di calcetto e calciotto a disposizione gratuitamente per una partita tra amici! Cosa aspettate a prenotare? C’è tempo fino al 10 agosto! Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook o contattare i numeri 3357312860 – 3312706068.

