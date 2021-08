Non riesce a schivare un cane, 18enne in ospedale ferito gravemente

Carsoli. Paura ieri a Carsoli per un 18enne che non è riuscito a schivare mentre era alla guida del suo ciclomotore, lungo via Gallo a Carsoli, un cane che era riuscito a sfuggire al controllo del padrone. L’animale, purtroppo, è morto nello schianto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il cane sia riuscito a sfuggire del tutto al padrone, dopo essersi liberato in qualche modo dal guinzaglio. Il ragazzo è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale dove è stato tenuto sotto stretta osservazione dei medici. Ha riportato, sembrerebbe, gravi ferite.

Sul posto, per i rilievi del caso sono intervenuti subito i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo. Per rimuovere l’animale invece è stato allertato il servizio veterinario della Asl che non ha potuto fare altro che constatare la morte.