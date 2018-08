Non mostrano i documenti prima del consiglio, l’opposizione di Castellafiume lascia l’aula

Castellafiume. Non mostrano i documenti prima del consiglio comunale, l’opposizione abbandona l’aula. Durante i lavori del primo consiglio comunale i consiglieri di minoranza Giuseppe Milone, Cesare Di Genova e Aurelio Maurizi, hanno espresso al sindaco Giuseppina Perozzi la loro contrarietà per non aver messo a disposizione in tempi utili gli atti completi dell’ordine del giorno riguardante l’approvazione del Documento unico di programmazione.

“Tale atto è il primo banco di prova di confronto tra maggioranza e opposizione per una programmazione che vuole essere seria, utile ed efficace”, hanno precisato i consiglieri d’opposizione, “naturalmente il confronto presuppone la conoscenza quantomeno degli atti che si andranno ad adottare. Mancando, quindi, i presupposti per poter intavolare un confronto valido, dopo aver fatto rilevare i fatti e aver protestato vivacemente abbiamo abbandonato l’aula“.