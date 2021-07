Non è estate senza una giornata in piscina: prepara telo e costume, al resto ci pensa Marsica Sporting Center

Fuga di un giorno per un relax assoluto lontano dallo stress della vita frenetica. Spesso per staccare la spina non serve andare lontano. Bastano 5 minuti: tu prepara la borsa al resto ci pensa il centro sportivo Marsica Sporting Center.

Che sia dopo il turno di lavoro o nel giorno di riposo, nella tua estate non può mancare un’uscita in piscina in compagnia o in solitaria dove ritrovare il giusto equilibrio per ricaricarsi e affrontare la settimana nel migliore dei modi.

Immaginati immerso nel verde alle pendici del Velino, in una vera e propria oasi dove il relax è il protagonista indiscusso. Lo staff del centro sportivo Marsica Sporting Center ha da sempre pensato a un’area riservata per garantire privacy, lontana dal caos e dalla routine. Il tutto nel rispetto delle normative anti covid-19 al fine di assicurare sicurezza a tutti coloro che decidono di trascorrere un’esperienza in tranquillità.

A pochi metri dalla panoramica ci si inoltra in una struttura composta da una grande piscina contornata da un prato verde dove potersi rilassare e prendere il sole. La vasca centrale è poi affiancata da una piscina più piccola dedicata ai bambini e sorvegliata quotidianamente dal personale qualificato di cui il centro sportivo è dotato. E ancora: una zona relax, una terrazza dove consumare uno snack o una bibita fresca e degli spazi riservati a chi vuole trascorrere un momento di pace assoluta dedicandosi alla lettura di un buon libro o a un sonnellino.

Un ambiente che è stato pensato per accogliere tutti come ci ha raccontato Federico Panei, membro dello staff del Marsica sporting center “il nostro principale obiettivo è riuscire a dare a tutti la possibilità di vivere un’avventura unica nel nostro centro. Abbiamo sempre cercato di creare delle soluzioni che fossero adatte alle più svariate esigenze. Proponiamo infatti una formula dedicata agli ingressi giornalieri ma anche una per la pausa pranzo soprattutto indirizzata a commercianti e dipendenti che vogliono spezzare la giornata con un tuffo e un po’ di meritato relax. Inoltre, la nostra struttura e la piscina sono prive di ogni barriera e per questo adatta anche alle persone diversamente abili”.

Insomma, il centro sportivo marsica Sporting Center presenta tutti gli ingredienti giusti per passare una giornata in maniera diversa. Ma non solo: la struttura è a disposizione anche per coloro che vogliono festeggiare un momento speciale tra compleanni, lauree e anniversari in un luogo che offre tutti i comfort: spazio all’aperto circondato dal verde e dalla natura, piscina e catering esterno per completare il tutto con buon cibo e bollicine.

Allora… cosa aspettate? Le vasche sono aperte dalle 8.30 alle 18.30.

Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook o contattare i numeri 3357312860 – 3312706068.