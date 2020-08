Non è estate senza gelato, da McDonald’s Avezzano ricette con latte 100% italiano

Cosa può meglio di un gelato aiutarti a rispondere d’estate alla tua voglia di dolcezza? Da fedele alleato, rappresenta una vera e propria medicina per corpo e mente!

Da McDonald’s Avezzano, il gelato è una presenza fissa garantita per tutto l’anno. Durante la stagione estiva – complici il caldo e le belle giornate – si registrano picchi di vendite.

Secondo una ricerca “per nove italiani su dieci (94 per cento) il gelato si mangia soprattutto in estate, e per più della metà si consuma almeno una volta alla settimana e il 30 per cento si concede questo piacere in pratica ogni giorno“.

I gelati del McDonald’s di Avezzano.

Con il passare degli anni, il ventaglio dei gelati si è ampliato, dando spazio a un mix di tradizione e novità che riesce a soddisfare il palato di grandi e piccini, dei giù golosi o anche di chi è più attento alla linea. Per merenda, post-pasto o come spuntino di mezzanotte… ce n’è per tutti i gusti:

coni : spirale di cremoso fiordilatte e cialda croccante;

: spirale di cremoso fiordilatte e cialda croccante; sundae : gelato al fiordilatte da personalizzare con il gusto che più preferisci (caramello, cioccolato, bacio, caffè, frutti rossi…);

: gelato al fiordilatte da personalizzare con il gusto che più preferisci (caramello, cioccolato, bacio, caffè, frutti rossi…); mcflurry: una combinazione di cremoso gelato al fiordilatte e smarties, oreo, perugina, snikers e bounty – la novità di quest’anno.

I gelati McDonald’s con latte 100% italiano.

Ciò che forse non tutti sanno è che il latte utilizzato da McDonald’s è latte intero 100% italiano. Fornito da Granarolo, proviene da allevamenti italiani ed è controllato in tutte le sue fasi: dalla raccolta alla produzione per un gelato buono e nutriente.

