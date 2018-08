Non diminuiscono le infrazioni sulla nuova pista ciclabile. I cittadini: multe e sanzioni più rigide

Avezzano. Come si evince facilmente dal titolo, gli avezzanesi stentano ad abituarsi alla nuova pista ciclabile. Già nelle scorse settimane, anche grazie alle numerose segnalazioni giunte in redazione, vi avevamo raccontato episodi più o meno divertenti che avevano per protagonista la nuova pista ciclabile. E così, tra chi si rammarica perchè c’è voluto troppo tempo per realizzarla e chi, invece, ancora non ne percepisce l’utilità, l’unica certezza è che non passa giorno senza che se ne discuta.

Nella serata di ieri, infatti, l’assessore all’ambiente Crescenzo Presutti, da sempre in prima linea per il decoro urbano e il verde pubblico, nonchè principale fautore dell’opera, ha pubblicato sul proprio profilo facebook una foto che, senza troppi giri di parole, ha scatenato l’indignazione di numerosi cittadini. Nella scatto si vede una macchina parcheggiata all’interno della pista, precisamente nel tratto di strada che passa di fronte a piazza della Repubblica. L’infrazione, va da sè, è fin troppo evidente per passare inosservata e quindi non stupiscono i commenti di chi invoca multe salate e sanzioni più rigide nei confronti di tali trasgressioni che, forse è il caso di ricordarlo, sono particolarmente fastidiose. Oltre a ciò, però, viene fatta presente anche la necessità di una segnaletica che possa prevenire episodi analoghi perchè, potrà piacere o non piacere, ma la pista ciclabile è un bene di tutti e, come tale, va rispettato. Certo, il tempo per abituarsi si rende necessario, soprattutto perchè nel capoluogo marsicano rappresenta una novità, ma è pur vero che appellarsi al senso civico non è poi così sbagliato.