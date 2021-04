Non ci sono dosi disponibili, salta la giornata di vaccinazione anti-covid a Carsoli

Carsoli. Era fissata per questa mattina la vaccinazione di diversi anziani e persone fragili della Piana del Cavaliere. Tutti erano già stati avvisati e dovevano recarsi nel centro vaccinale di Carsoli per potersi sottoporre al vaccino. Invece ieri è arrivata la comunicazione della Asl: non ci sono dosi disponibili, la vaccinazione salta.

“La Asl”, ha spiegato il primo cittadino di Carsoli Velia Nazzarro, “mi ha comunicato l’annullamento della giornata di vaccinazione prevista a Carsoli per oggi a causa della mancanza di vaccini. Comunicherò a breve la nuova programmazione”.

Continua quindi a preoccupare la disponibilità delle dosi di vaccino anti – covid. In molti in questi giorni si stanno sottoponendo alla vaccinazione in tanti grazie anche ai vari punti aperti dalla Asl nel territorio con la collaborazione delle amministrazioni comunali. I problemi, però, non mancano.