Non c’è attenzione per le periferie, Di Bastiano: ripristinate l’ufficio manutenzione con gli operai

Avezzano. “Non c’è attenzione per le periferie e non c’è manutenzione”. E’ questo, secondo Augusto Di Bastiano, responsabile del centro giuridico del cittadino, il vero problema dei quartieri periferici della città. Una serie di inefficienze che poi fanno aumentare i disagi per i cittadini. “Non c’è attenzione per le zone periferiche e soprattutto non si ascoltano i cittadini”, ha evidenziato Di Bastiano, “la norma vorrebbe che ci fosse una manutenzione costante, ma dal momento che non c’è chi si accorge che il tombino è rotto o la lampadina è fulminata le inefficienze aumentano gradualmente. La mia non è un’accusa ma un suggerimento all’amministrazione che sta facendo bene in altre zone come per esempio in centro”.

Secondo il responsabile del centro giuridico del consumatore “bisognerebbe attivare il vecchio ufficio manutenzione, con una squadra di operai di una volta in azione su tutta la città. Avezzano ha al momento un team di operai della vecchia guardia ma da soli non possono fare più tutto. Andrebbero affiancati da altre persone”. Nei giorni scorsi Di Bastiano ha evidenziato la situazione di degrado del sottopasso di Borga Angizia che collega la città alla via nuova, sporco e senza luci.